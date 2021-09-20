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Петербуржцам рассказали, как выбрать качественное куриное мясо
Сегодня, 15:49
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Петербуржцам рассказали, как выбрать качественное куриное мясо

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В ходе последней проверки организации только 5 образцов куриного мяса (из 10) соответствовали санитарным нормам.

У большинства петербуржцев куриное мясо является неотъемлемым продуктом в рационе питания. Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как выбрать качественное куриное мясо.

Храниться мясо птицы должно в холодильниках при температуре от 0 до +2 градусов. Срок хранения курицы – девять суток. При более высокой температуре хранения в мясе начинают быстрее развиваться микроорганизмы. В ходе последней проверки организации только 5 образцов куриного мяса (из 10) соответствовали санитарным нормам.

При этом, заявил эксперт, петербуржцам не стоит переживать из-за подобных нарушений, так как патогенная микрофлора погибает при термической обработке. 

Ранее стало известно, что в магазинах Петербурга 70% колбасы не соответствуют ГОСТу.

Фото: pexels

Теги: всеволод вишневецкий, куриное мясо, курица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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