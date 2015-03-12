В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать кулич

Также специалисты отметили, что резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку с глазурью.

В Роскачестве рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке куличей. Для куличей нет единого ГОСТа, поэтому следует обращать внимание на маркировку единого знака обращения на рынке (ЕАС).

Единый знак обращения свидетельствует о том, что маркированная продукция прошла все процедуры оценки соответствия. По мнению Роскачества, лучше отдавать предпочтение куличу, изготовленному крупным хлебозаводом.

Также специалисты отметили, что резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку с глазурью. Отрезав нужное количество, кулич вновь накрывают "макушкой". Это поможет куличу более продолжительное время не черстветь.

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