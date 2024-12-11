Петербуржцам рассказали, как создать идеальный микроклимат в доме

Рекомендациями поделились в региональном отделении Роспотребнадзора.

Пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора рассказала о важности поддержания идеального микроклимата в доме. Во избежание частых болезней в федеральной службе рекомендуют следить за тремя ключевыми параметрами.

Среди них, во-первых, температура воздуха. В зимнее время рекомендуется поддерживать ее в районе 20-22 градусов, а в летнее – около 22-25 градусов. Оптимальная температура воздуха в спальне для комфортного сна ж не менее 18-ти градусов.

Во-вторых, в Роспотребнадзоре выделяют уровень влажности. За ним также следует следить для поддержания хорошего микроклимата. Наилучший показатель влажности, по мнению экспертов, – 40-60%.

Наконец, не менее важен показатель свежести воздуха. Он особенно актуален для жителей городов и тех людей, которые живут недалеко от производственных зон. Чтобы воздух оставался чистым, уровень CO₂ должен оставаться в районе 800 ppm.

Ранее на Piter.TV: в Санкт-Петербурге обнаружено более 5 тысяч тонн молочной продукции с признаками фальсификации.

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