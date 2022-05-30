Эндокринолог рассказала, как прием витаминов может спровоцировать набор лишнего веса

Специалист отметила, что прием витаминов и восполнение их дефицита может привести к набору лишнего веса в случае неправильного восполнения дефицита.

Для восполнения витаминов многие используют комплексы микроэлементов. Однако неправильное их употребление может привести к набору лишнего веса. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Надежда Фетисова.

Специалист отметила, что прием витаминов и восполнение их дефицита может привести к набору лишнего веса в случае неправильного восполнения дефицита.

Человек может не получать достаточного количества витаминов, в результате чего организм испытывает голод. И в это время люди начинают употреблять продукты, в которых не содержится нужного количества микроэлементов, что может спровоцировать набор массы тела. Надежда Фетисова, врач-эндокринолог

Уточняется, что не сам прием витаминов влияет на вес, а избыточное употребление калорий при недостатке микроэлементов.

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