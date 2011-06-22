Эксперты раскрыли "формулу против стресса" перед экзаменами

И рассказали, как без лишних нервов пережить сезонный пик подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и сессии.

Близится конец апреля. Сразу после праздников май полноценно вступит в свои права и даст о себе знать горящими сроками и дедлайнами. Он же, традиционно, станет пиком подготовки школьников и студентов к различным экзаменам. Как пережить напряжение перед сессиями, ОГЭ и ЕГЭ, – рассказали "Вечернему Петербургу" эксперты.

Студенческие приметы – глупость и суеверия. Но, несмотря на это, считает доцент СПбГУ Анастасия Гришанина, они являются хорошей формой психологической терапии, которая помогает студентам справиться со стрессом.

Студенческие приметы — замечательная психотерапия, если относиться к ним с юмором. Одно знакомство с ними и критическое осмысление приносит столько положительных эмоций! Знаю, что на экзамен надо ходить в одной и той же одежде, не стирая её до конца сессии. Думаю, вы уже улыбаетесь! Как насчёт того, что и голову не стоит мыть, чтобы не смыть знания? А посмотреться в зеркало перед выходом из дома? Если у вас впереди сложный экзамен — вы уже посмеялись и отвлеклись! Анастасия Гришанина, доцент СПбГУ, психолог-консультант

Впрочем, эксперт отмечает, что рассчитывать только на студенческие приметы нельзя. По словам специалиста, студенту нужно адекватно оценивать свои возможности и считывать свои чувства и состояния.

Для начала можно задать себе вопросы: почему я волнуюсь? Чего я боюсь? Идентифицируем свои страхи, тревожности, волнения (это может быть страх перед строгим преподавателем, волнение перед публичным выступлением, тревожность из-за нехватки времени). При ответе самому себе на эти вопросы многие причины окажутся совсем не поводом для стресса. Ложная тревога! Анастасия Гришанина, доцент СПбГУ, психолог-консультант

Если со студентами все понятно, то вот со школьниками ситуация явно сложнее, потому как они могут не уметь справляться со стрессом. В этом им должны помогать родители. А вот как именно это делать, рассказывает кризисный психолог и педагог Нина Опахалина.

Нельзя сравнивать ученика с собой или со сверстниками, давить на него тем, что низкий результат опозорит семью, фокусировать его на том, что он ленивый, несобранный. Подобные фразы унижают личность. Также слишком высокие ожидания приводят к эмоциональному напряжению. Такие кнопки воздействия заставляют учеников чувствовать себя беспомощными и разрушают доверительные отношения между родителями и детьми. Ребёнок должен ощущать, что его любят вне зависимости от результата. Нина Опахалина, педагог, кризисный психолог

Эксперт подчеркивает важность "внешнего ресурса" – близких людей школьника, которые будут готовы его поддержать даже в случае неудач на учебе и наставить на достижение успеха, пусть и через провалы.

Самым сложным экзаменом в моей жизни стала "история" при поступлении в ЛГУ имени А. А. Жданова. Я его завалила. Никогда не забуду чувство пустоты и собственной неполноценности. Тогда рухнул мир и земля ушла из под ног, ведь не сбылась главная мечта молодости — стать следователем. Все наши испытания нам даются не просто так, и все они нам по силам. Спустя время мечта всё же сбылась, этот провал меня научил одной важной истине: идти вперёд и никогда не сдаваться. Вера Сергеева, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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