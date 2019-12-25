Петербуржцам рассказали, как подготовить кожу к отпуску на море

Перед поездкой на море можно сделать скрабирование кожи.

Как подготовить кожу к приему солнечных ванн, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала дерматовенеролог Елена Ломанова.

Перед поездкой на море можно сделать скрабирование кожи. Процедуру лучше всего проводить за сутки до пребывания на солнце. В противном случае, кожа может получить повреждения.

Также можно сделать биоревитализацию и мезотерапию. Гиалуроновая кислота поможет восполнить гидрорезерв ткани. Если эпидермис достаточно увлажнен, то солнечные лучи не будут так сильно пересушивать кожу. Данные процедуры предупреждают возникновение гиперпигментации и развитие сосудистых заболеваний.

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Фото: unsplash (Kimia Zarifi)