Терапевт рассказала о том, как во время купания можно подцепить блох

Блохи уйдут сами через 7-10 дней.

Терапевт Елена Черненко призвал граждан не купаться в акваториях, в которых обитают утки. Об этом она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Дело в том, что утки переносят на себе личинки плоских червей.

Они вызывают у людей зуд купальщика или блохи, а по-медицински – церкариоз. Любые водоемы, которые являются застойными, в которых нет проточной воды, рек, течения, где много тины, водорослей, в такие водоемы лучше не заходить. Елена Черненко.

Основным симптомом является зуд, который появляется через 30-40 минут после купания, а позже покраснение с раздражением. В некоторых случаях возможна температура до 40 градусов. Зуд вместе с блохами должен пройти в течение 7-10 дней. Терапевт сообщила, что, если расчесывать тело, можно занести инфекцию. Если перед купанием на кожу нанести крем SPF, то риск заражения уменьшится.

Наиболее подвержены заражению дети.

Cейчас в городе всего две акватории, в которых разрешает купаться Роспотребнадзор.

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Фото: Piter.tv