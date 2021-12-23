Терапевт рассказала о том, как во время купания можно подцепить блох

Терапевт Елена Черненко призвал граждан не купаться в акваториях, в которых обитают утки. Об этом она заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Дело в том, что утки переносят на себе личинки плоских червей.
Они вызывают у людей зуд купальщика или блохи, а по-медицински – церкариоз. Любые водоемы, которые являются застойными, в которых нет проточной воды, рек, течения, где много тины, водорослей, в такие водоемы лучше не заходить.
Елена Черненко.
Основным симптомом является зуд, который появляется через 30-40 минут после купания, а позже покраснение с раздражением. В некоторых случаях возможна температура до 40 градусов. Зуд вместе с блохами должен пройти в течение 7-10 дней. Терапевт сообщила, что, если расчесывать тело, можно занести инфекцию. Если перед купанием на кожу нанести крем SPF, то риск заражения уменьшится.
Наиболее подвержены заражению дети.
Cейчас в городе всего две акватории, в которых разрешает купаться Роспотребнадзор.
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Фото: Piter.tv
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