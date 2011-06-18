Петербуржцам рассказали, как обезопасить себя от респираторной инфекции в отпуске

Иммунитет снижается, если при этом попасть в другой климатический пояс, перегреться на солнце или переохладиться под кондиционером.

В августе, в сезон отпусков, люди путешествуют по РФ и другим странам и обмениваются вирусами. А иммунитет снижается, если при этом попасть в другой климатический пояс, перегреться на солнце или переохладиться под кондиционером. Так, растет уязвимость к различным инфекциям, в том числе – респираторным, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Отмечается, что во избежание простуды в жару, нельзя допускать переохлаждения. При использовании кондиционеров важно избегать резких перепадов температур. Кроме того, напитки должны быть прохладными, а не ледяными, а мороженое лучше есть маленькими порциями.

Необходимо одеваться по погоде – в августе она переменчива, несмотря на то, что лето еще не кончилось, и регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.

Избегайте мест, где собирается много людей – чем меньше контактов, тем ниже риск инфицирования. Соблюдайте респираторный этикет. Надевайте медицинскую маску в общественных местах: в транспорте, магазинах и т. д. Больше бывайте на свежем воздухе. Физическая активность необходима для крепкого здоровья. Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте гаджеты. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор обратил внимание на обед воробьев в магазине на Савушкина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)