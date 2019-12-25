Роспотребнадзор обратил внимание на обед воробьев в магазине на Савушкина

Сотрудники управления изъяли с продажи всю еду, которая могла контактировать с птицами.

Птицы, дегустирующие салаты, мясо и другие закуски, были замечены в супермаркете на улице Савушкина. Этот инцидент привлек внимание Роспотребнадзора по Петербургу.

Пресс-служба ведомства сообщила, что на витрине было выставлено 14 кг продукции без упаковки. Сотрудники управления изъяли с продажи всю еду, которая могла контактировать с птицами.

Администрации магазина было выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Магазин уже поймал всех "нелегалов" и предоставил соответствующие документы о проделанной работе.

Ранее мы сообщили о том, что на Свердловской набережной в Петербурге обнаружили мертвых нерп.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)