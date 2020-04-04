Мосты Петербурга моют по экологически безопасной технологии

Сейчас Петербург тщательно готовится к проведению "Алых Парусов".

В администрации Петербурга рассказали, как готовят город к проведению праздника "Алых парусов". Специалисты "Мостотреста" моют набережные и мосты. Это делают на протяжении всего теплого сезона, но особо тщательно — перед большими праздниками.

Мосты и набережные моют только с применением чистой воды, без специальных средств, под давлением 5 атмосфер. Подобные работы безопасны для окружающей среды. А вот для подземных переходов специальный шампунь используется. Он быстро впитывает грязь и легко смывается, также безопасен для людей и животных. Вода стекает в канализацию, а затем проходит очистку.

В дождливую погоду очистка не останавливается. Наоборот, осадки помогают легко смыть загрязнения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что разведенный Дворцовый и Благовещенский мосты можно будет увидеть 23 июня.

Фото: Piter.tv