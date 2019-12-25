В "Петербургском велосообществе" рассказали о правилах катания в зимой

Продолжать катание в снег и мороз возможно, но нужно подготовить своего "железного коня".

Глава Петерубургского велосообщества Павел Хусу рассказал о базовых правилах катания на велосипеде в зимний период. Транспортное средство необходимо подготовить к зиме и периодически проводить чистки от снега, грязи и реагентов.

Прежде всего необходимо заменить смазку в узлах велосипеда на зимнюю. В ином случае все элементы и узлы будут изнашивать вдвое быстрее, чем летом. Далее следует разобраться с покрышками: поставить их на зимние с шипами. Велосипед нужно оборудовать полноразмерными крыльями, чтобы защитить себя и свое транспортное средство от брызг реагентов, снега и грязной каши.

Павел Хусу напоминает про светоотражающие элементы и набор фонарей. Это повысит вашу заметность на дороге, а, значит, и безопасность.

На протяжении всей зимы, чтобы велосипед служил вам долго, необходимо следить за ним: нужно регулярно чистить и смазывать своего "железного коня", не позволяя влаге, ржавчине и реагентам подтачивать "здоровье".

Ознакомиться со всеми правилами подробнее можно в группе "Петербургского велосообщества".

Ранее кикшеринговые компании сообщили Piter.TV о том, что заберут электросамокаты на зимний сезон.

Фото: Piter.TV