Россиянам рассказали, как и когда в мае 2025 года брать отпуск

В мае 2025 года – 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных.

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, как и когда в мае 2025 года брать отпуск, чтобы получить максимальные выплаты отпускных.

Многим уже давно известно, что выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Поэтому, чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, а это в свою очередь снижает средний дневной заработок.

В апреле 2025 года 22 рабочих дня, то есть брать отпуск в этом месяце вполне выгодно. При этом, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней используется 3, а отдых будет целую неделю – с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года.

Другая ситуация с периодом с 5 по 7 мая. В мае 2025 года – 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время в плане выплат. Для сравнения, в июле и октябре 2025 года будет по 23 рабочих дня, в декабре – 22. Если продлить майские праздники за счет 5-7 числа, можно потерять в деньгах.

Но, если оформить отпуск с 5 по 11 мая включительно, то есть, захватить выходные дни, отпускные выплаты будут за полную неделю, а не только за три рабочих дня.

Фото: unsplash (Irakli Kvaratskhelia)