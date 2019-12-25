Академик РАН объяснил, как долго антитела могут защищать от COVID-19

Сеченовский университет вместе с Венским проводил эксперимент.

Наличие антител к COVID-19 не относится к показателям защищенности человека от повторного заражения. К такому выводу пришел академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, сообщил RT.

Сеченовский университет вместе с Венским проводил эксперимент. Исследование показало, что у половины людей с антителами нет гарантии, что они не заболеют снова. В Гонконге было зафиксирован случай заражения двумя разными вариантами вируса, которые почти не отличались друг от друга.

При этом повторных случаев заражения коронавирусом в тяжелой форме, пока не было. Если повторное заражение и случается, то оно уже не столь критично.

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