В Петербурге служба 122 оформляет заявки на дистанционное открытие и закрытие больничного

Голосовой помощник проведет опрос, и, в случае подтверждения легкого течения заболевания, предложит открыть больничный удаленно.

С 6 февраля петербуржцы получили возможность дистанционного открытия больничного листа. Об этом сообщила пресс-служба Комитет по информатизации и связи.

Петербуржцы при симптомах ОРВИ или подозрении на COVID-19 могут обратиться по телефону 122 и выбрать пункт меню "Вызвать врача на дом и открыть больничный лист". Голосовой помощник проведет опрос, и, в случае подтверждения легкого течения заболевания, предложит открыть больничный удаленно.

Служба 122 передаст заявку на открытие больничного листа в поликлинику, к которой прикреплен пациент. С больным должен связаться медик и уточнить его состояние здоровья. Если симптомы не вызовут у врача опасений, то врач выдаст рекомендации по лечению и откроет больничный на 7 дней.

Больничный также через 7 дней также может быть закрыт дистанционно.

Фото: pexels; Комитет по информатизации и связи