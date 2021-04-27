Башню "Лахта-Центра" предложили использовать в качестве солнечных часов

Ролик показывает суточный тайм-лапс с движением "стрелки" от северной части Приморского района до стадиона на "Крестовском острове и дальше.

Башню "Лахта Центра" можно использовать в качестве стрелки для солнечных часов. В Telegram-канале "Лахта Центра" показали, как 460-метровая высотка в солнечный день дает тень, по которой можно определить время.

Днем тень от "Лахта Центра" подобна стрелке в солнечных часах, а вечером растворяется на фоне города и залива. в телеграм-канале "Лахта Центра"

Ролик показывает суточный тайм-лапс с движением "стрелки" от северной части Приморского района до стадиона на "Крестовском острове и дальше.

Ранее на Piter.tv: Недельное таяние льда в Финском заливе показали за две минуты.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр