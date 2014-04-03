На Парашютной улице утром заметили кабанов

Однако в комментариях местные жители отметили, что это никакие не кабаны.

Утром 24 октября на оживлённой дороге на Парашютной улице оказались животные. Как утверждает восторженный автор видео, это были кабаны.

Животные бежали неподалеку от улицы Летчика Паршина и Дороги в Каменку. Автор видео отметил, что он остановил движение, чтобы кабанов не сбили. Однако в комментариях местные жители отметили, что это никакие не кабаны, а черные свиньи, которые живут на ферме в деревне Каменка. Возможно, они сбежали именно оттуда.

Но, если всё же встретите кабанов, не повторяйте за автором видео – кабаны могут и напасть, если почувствуют себя в опасности.

Стадо диких кабанов оккупировало дорогу в садоводстве Всеволожска. Местные жители жалуются на то, что из-за преграждающих путь кабанов они не могут попасть домой.

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Видео: Telegram/ Мегаполис