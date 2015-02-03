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На улице Савушкина кабан влетел в магазин и разбил стеклянные двери

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Пошалив в гипермаркете, животное убежало прочь.

В Приморском районе шустрый кабанчик устроил переполох в гипермаркете "Окей". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В субботу, 9 октября, дикое животное носилось по парковке возле магазина и пугало водителей. Утомившись, кабан решил сменить локацию и заглянул в гипермаркет "Окей". Двери перед животным автоматически не открылись, поэтому агрессивный посетитель их разбил. Устроив бардак в магазине, кабан убежал прочь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что музей Анны Ахматовой потерял рыжего кота Осю.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Роман Терзеев)

Теги: дикие животные, кабан на савушкина, кабан разбил двери, окей кабан
Категории: Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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