На улице Савушкина кабан влетел в магазин и разбил стеклянные двери

Пошалив в гипермаркете, животное убежало прочь.

В Приморском районе шустрый кабанчик устроил переполох в гипермаркете "Окей". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В субботу, 9 октября, дикое животное носилось по парковке возле магазина и пугало водителей. Утомившись, кабан решил сменить локацию и заглянул в гипермаркет "Окей". Двери перед животным автоматически не открылись, поэтому агрессивный посетитель их разбил. Устроив бардак в магазине, кабан убежал прочь.

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Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Роман Терзеев)