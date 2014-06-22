Выборгские таможенники изъяли более 6 тысяч пачек сигарет без маркировки

Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Сотрудники Выборгской таможни обнаружили более шести тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ и обязательной маркировки в торговых точках Выборга. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

В двух торговых точках таможенники обнаружено 6 255 пачек сигарет известных торговых марок, на которых отсутствуют акцизные марки и маркировка идентификационным знаком. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Нелегальная табачная продукция была изъята из оборота.

Ранее кингисеппские таможенники обнаружили 40-килограммовую партию монет.

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