Выборгские таможенники изъяли более 6 тысяч пачек сигарет без маркировки

Сотрудники Выборгской таможни обнаружили более шести тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ и обязательной маркировки в торговых точках Выборга. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.
В двух торговых точках таможенники обнаружено 6 255 пачек сигарет известных торговых марок, на которых отсутствуют акцизные марки и маркировка идентификационным знаком. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.
Нелегальная табачная продукция была изъята из оборота.
Ранее кингисеппские таможенники обнаружили 40-килограммовую партию монет.
Фото: pxhere
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