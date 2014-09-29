Похитители телефонов из магазина сотовой связи во Всеволожском районе изобличены в кражах в Приозерске на 1 млн рублей

Мужчины были задержаны с поличным в Зеленогорске 8 мая.

Похитители мобильных телефонов из магазина сотовой связи во Всеволожском районе Ленобласти изобличены в новых кражах. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 8 мая с поличным были задержаны двое 39-летних местных жителей, которые, разбив окно в салоне сотовой связи на Вокзальной улице, дом 7, в городе Зеленогорск, похитили из магазина мобильные телефоны и денежные средства из кассы на общую сумму более 1 510 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейскими установлена причастность фигурантов, находящихся под стражей, к совершению краж мобильных телефонов и денежных средств из двух салонов сотовой связи в городе Приозерске, расположенных в доме 28 по улице Ленина, на общую сумму около 1 миллиона рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

В Металлострое 16-летнего подростка задержали по подозрению в ограблении магазина.

Фото: МВД по СПБ и ЛО