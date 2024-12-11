Иностранец предстанет перед судом за изнасилование девушки в туалете ресторана на Салова

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде ареста.

Завершено расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), в котором обвиняется приезжий из Центральной Азии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Согласно материалам дела, утром 14 ноября злоумышленник, угрожая, изнасиловал девушку в туалетной кабинке ресторана на улице Салова. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении обвиняемого в убийстве на Шоссе в Лаврики возбудили еще одно уголовное дело.

Фото: Piter.TV