В Ленобласти рецидивист подозревается в изнасиловании знакомой

В сентябре 2022 года подозреваемый был лишен свободы на 5 лет условно за насильственные действия сексуального характера.

В Приозерском районе Ленобласти 30-летняя женщина обвинила знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, вечером 18 декабря после совместного распития спиртных напитков её знакомый применил физическую силу и против воли совершил с ней половой акт.

На следующий день по месту жительства был задержан подозреваемый 38-летний гражданин Белоруссии. Возбуждено уголовное дело. В сентябре 2022 года подозреваемый был лишен свободы на 5 лет условно за насильственные действия сексуального характера.

Ранее мигранту было предъявлено обвинение в попытке изнасилования петербурженки.

Фото: Piter.tv