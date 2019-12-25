В Луге неизвестный надел девушке на голову пакет и изнасиловал ее

Со слов пострадавшей, 1 ноября около 22:00 она выходила от гостей и направлялась к себе домой. Неизвестный напал на нее возле гаражей.

В Луге на военном полигоне 26-летнюю девушку изнасиловал неизвестный. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов пострадавшей, 1 ноября около 22:00 она выходила от гостей и направлялась к себе домой. Возле гаражей неизвестный мужчина надел ей на голову пакет, начал угрожать, после этого отвел в лесной массив и изнасиловал.

Совершив половой акт, неизвестный отвел пострадавшую в подъезд, где проживает сам, отвернул от себя, снял пакет и приказал не оборачиваться и ждать. После этого он поднялся выше на несколько этажей и стал открывать одну из дверей. В это время пострадавшая выбежала и позвонила в полицию.

Согласно справки уточненного диагноза полученной в больнице г. Луга у пострадавшей телесных повреждений не обнаружено, половые органы и анальное отверстие без повреждений. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay