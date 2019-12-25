Двух мужчин подозревают в изнасиловании 30-летней петербурженки

Инцидент произошел в квартире на улице Бабушкина.

Двое мужчин подозреваются в изнасиловании 30-летней петербурженки в квартире на улице Бабушкина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила об изнасиловании ее 30-летней дочери.

В квартире дома по улице Бабушкина по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 26-летний Т. и 26-летний С. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге ученика 7 класса подозревают в изнасиловании пятиклассника.

Фото: Piter.tv