Знакомый отца изнасиловал 11-летнюю девочку в Ленобласти

Инцидент произошел в марте.

В полицию Ленинградской области от отца несовершеннолетней девочки поступила информация об ее изнасиловании. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 25 ноября в 04:20 в полицию обратился 39-летний мужчина, который работает маляром. Он рассказал, что в марте 2020 года в деревне Монделево Гатчинского района Ленобласти его 46-летний знакомый, находясь в гостях, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 11-летней дочери.

В своей квартире 25 ноября задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело.

Семья у пострадавшей девочки неполная, мать умерла 3,5 года назад.

В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней.

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