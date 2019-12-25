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В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней
Сегодня, 9:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании шестнадцатилетней горожанки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина заявила, что ранее судимый петербуржец неоднократно вступал в половую связь с ее дочерью в своей квартире. Связь длилась  с октября по ноябрь 2020 года.

Мужчину задержали возле одного из домов по Гражданскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщали о том, что продавцы магазина на улице Аврова в Петергофе поймали грабителя.

Фото:pixabay

Теги: гражданский проспект, задержали за изнасилование, изнасилование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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