В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании шестнадцатилетней горожанки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина заявила, что ранее судимый петербуржец неоднократно вступал в половую связь с ее дочерью в своей квартире. Связь длилась с октября по ноябрь 2020 года.

Мужчину задержали возле одного из домов по Гражданскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что продавцы магазина на улице Аврова в Петергофе поймали грабителя.

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