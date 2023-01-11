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Ранее судимый мужчина напал на сотрудницу отеля на Заневском проспекте
Сегодня, 16:36
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Ранее судимый мужчина напал на сотрудницу отеля на Заневском проспекте

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Был задержан 40-летний правонарушитель, который шумно вел себя в номере.

Росгвардейцы задержали мужчину, нанесшего побои работнице отеля. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 апреля персонал гостиницы на Заневском проспекте воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К месту приехали сотрудники вневедомственной охраны по Красногвардейскому району. Был задержан 40-летний правонарушитель, который шумно вел себя в номере. Ему сделала замечание администратор, и он напал на нее, ударив по лицу. 

Напавшего доставили в 52-й отдел полиции, ранее его судили за умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение наркотических средств. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руставели питбуль напал на 15-летнюю девочку. Пострадавшая попыталась защитить своего пса, и собака вцепилась в ее руку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заневский проспект, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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