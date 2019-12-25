Мужчина избил петербуржца металлической ножкой от столешницы из-за куртки

Забрав куртку и лазерный уровень, гость ушел. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Петербуржца будут судить за разбойное нападение на собутыльника с металлической ножкой от столешницы. Подробности рассказала прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, в январе 2024 года потерпевший, находясь по месту жительства в квартире на Ленинском проспекте, распивал алкоголь с двумя ранее неизвестными мужчинами. Один из гостей (45 лет) в какой-то момент нанес хозяину квартиры не менее 6 ударов в голову, по лицу и груди металлической ножкой от столешницы и, высказывая угрозы, поднес к горлу потерпевшего нож, потребовав передать куртку.

Забрав куртку и лазерный уровень, гость ушел. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Позднее похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Также ранее в Петербурге водитель во время конфликта разбил бейсбольной битой стекло автобуса.

Фото: Piter.tv