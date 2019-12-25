В Петербурге водитель во время конфликта разбил бейсбольной битой стекло автобуса

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге 26-летний водитель предстанет перед судом за то, что разбил бейсбольной битой стекло автобуса. Подробности сообщили в прокуратуре Адмиралтейского района.

Уроженец одной из стран ближнего зарубежья обвиняется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте).

По версии следствия, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь на проезжей части у дома 122 по набережной Обводного канала, подойдя к автобусу, следовавшему по маршруту № 22, нанёс удар по стеклу кабины водителя бейсбольной битой. Мужчина пояснил, что повздорил с водителем автобуса из-за того, что тот пытался подрезать его на дороге, преследовал его. Остановившись на светофоре, обвиняемый достал бейсбольную биту, подошёл к автобусу и разбил стекло, после чего сел в машину и уехал.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё один петербуржец ответит перед судом за удар битой по затылку собачницы.

Фото: unsplash