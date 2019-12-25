Из-за теплой погоды спрос на отдых в загородных домах Петербурга вырос

Жители Северной столицы и Ленобласти активно арендуют загородные дома, номера в глэмпингах и на базах отдыха.

Из-за солнечной и теплой погоды в конце июня-начале июля в Петербурге вырос спрос на отдых в загородных домах, глэмпингах и на базах отдыха. Об этом сообщили аналитики российского сервиса по бронированию отелей "Яндекс.Путешествия".

Специалисты проанализировали предложения за период с 24 по 30 июня, сравнив данные с показателями прошлого года. Выяснилось, что в этом году спрос на дачи и загородные отели вырос на 31 процент. Интерес к отелям с бассейнами в Петербурге и Ленинградской области подскочил на 15 процентов.

Пик спроса был зафиксирован 27-28 июня. В дни аномальной жары горожане отправлялись на отдых на турбазы, в глэмпинги и в загородные отели. Обычно туристы отдыхают на природе в течение двух дней.

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