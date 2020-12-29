Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона

Чтобы избежать быстрого перегорания матрицы, нужно следовать некоторым правилам.

На экранах смартфонов пользователей все чаще стали появляться следы выгорания матрицы. Почему это происходит, в интервью радио Sputnik объяснил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Мы стали чаще использовать смартфоны, постоянно их включаем и реже меняем. Все это приводит к тому, что у многих гаджетов уже после двух лет <…>начинается выгорание матрицы. Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru

Чтобы избежать быстрого перегорания матрицы нужно использовать темную тему оформления, включить таймер отключения экрана при отсутствии активности. Без необходимости лучше не ставить яркость на максимум, не использовать смартфон как часы с постоянно активным изображением. Также нужно чаще менять заставки и расположение иконок.

Способов восстановления дисплея на данный момент не существует, но, если придерживаться этих рекомендаций, можно продлить срок его эксплуатации.

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