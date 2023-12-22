Опрос: 64% петербуржцев никогда не опаздывают на работу

Ещё 18% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко.

Петербуржцы рассказали, из-за чего чаще всего опаздывают на работу. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие по фиксированному графику на территории работодателя.

Согласно опросу, 64% петербуржцев утверждают, что никогда не опаздывают на работу. Ещё 18% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко – буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 7% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).

Чаще всего горожан подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Люди возрастом до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.

Ранее стало известно, что карьерным ростом в Петербурге чаще довольны люди без высшего образования.

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