Из квартиры пенсионеров после посещения врача пропали золотые дореволюционные часы и зубы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры пенсионеров пропали драгоценности после ухода врача скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов 73-летнего пенсионера, проживающего на Отечественной улице, его супруге стало плохо, и он вызвал скорую неотложную помощь. Во время осмотра врач попросила мужчину выйти из комнаты, чтобы сделать ЭКГ. После врач сообщила результаты и выписала лекарство.

Через некоторое время пенсионер в прикроватной тумбочке обнаружил отсутствие ридикюля жены, в котором хранились золотые дореволюционные часы, две пары золотых серег, три обручальных кольца, семь золотых зубов, золотая цепочка, награда – Георгиевский крест.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в лифте на Будапештской женщине сломали челюсть и выхватили у нее сумку.

Фото: Piter.tv