В Вырице из трапезной на территории храма украли 5000 рублей

Неизвестный разбил стеклянную дверь.

В Вырице из трапезной, которая находится на территории храма Казанской иконы Божией Матери, похитили пластиковую коробку с деньгами. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась старшая свечница храма. Она рассказала, что в период с часа ночи до половины девятого утра 29 декабря кто-то разбил стеклянную дверь в трапезной. Неизвестный со стола похитил пластиковую коробку, в которой находились денежные средства. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали петербуржцев, заменивших штрих-коды на товарах в гипермаркете.

Фото: Piter.tv