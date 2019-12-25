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В Вырице из трапезной на территории храма украли 5000 рублей
Сегодня, 8:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Вырице из трапезной на территории храма украли 5000 рублей

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Неизвестный разбил стеклянную дверь.

В Вырице из трапезной, которая находится на территории храма Казанской иконы Божией Матери, похитили пластиковую коробку с деньгами. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась старшая свечница храма. Она рассказала, что в период с часа ночи до половины девятого утра 29 декабря кто-то разбил стеклянную дверь в трапезной. Неизвестный со стола похитил пластиковую коробку, в которой находились денежные средства. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали петербуржцев, заменивших штрих-коды на товарах в гипермаркете.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, храм, церковь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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