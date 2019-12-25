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Из офиса в Мяглово неизвестные в балаклавах украли 5 млн рублей
Сегодня, 10:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из офиса в Мяглово неизвестные в балаклавах украли 5 млн рублей

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Приметы преступников: на вид 25-30 лет, стройные, на голове балаклавы, одеты в светлые куртки.

Из офиса в деревне Мяглово Всеволожского района украли 5 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о краже поступило от охранника офиса. Полицейскими установлено, что 23 октября в период с 05:30 до 05:35 двое неизвестных преступников проникли в кабинет генерального директора, откуда украли металлический ящик с деньгами. Внутри находилось 5 млн рублей, ящик со следами взлома обнаружен у здания офиса.

Приметы преступников: на вид 25-30 лет, стройные, на голове балаклавы, одеты в светлые куртки. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали посетительницу магазина, раздевшуюся до нижнего белья.

Фото: Piter.tv

Теги: балаклавы, кражи, мяглово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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