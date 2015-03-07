В Петербурге росгвардейцы задержали посетительницу магазина, раздевшуюся до нижнего белья

Женщина в ходе конфликта с администрацией магазина начала вести себя неадекватно – бросила на пол несколько коробок с настольными играми, тем самым повредив их, а затем разделась до нижнего белья.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга вечером 23 октября задержали нетрезвую посетительницу магазина в торговом центре на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Женщина в ходе конфликта с администрацией магазина начала вести себя неадекватно – бросила на пол несколько коробок с настольными играми, тем самым повредив их, а затем разделась до нижнего белья. Работники магазина сразу же воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, после чего к объекту в течение трех минут прибыли сотрудники Росгвардии.

По заявлению администратора, два дня назад данная гражданка приходила в этот же магазин и совершила кражу товаров (предметы одежды и пледы) общей стоимостью 4 400 рублей. Тогда правонарушительнице удалось уйти из магазина незамеченной, но ее приметы и описание установили благодаря записям камер видеонаблюдения.

Наряд вневедомственной охраны доставил задержанную в 64 отдел полиции.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны