"А вы домовой, да?" – как актёр Тимофей Зайцев стал нечистой силой и почему это лучший комплимент

Домовые в сказках — загадочные, капризные, но всегда хозяйственные существа. А если представить, что они работают в потустороннем ЖКХ? Тимофей Зайцев давно мечтал сыграть такого персонажа, и, получив роль, подошёл к ней с максимальной отдачей. Вдохновение он черпал из любимых мультфильмов детства, искал в своём герое "животинку" и даже испытал на съёмках настоящий мистический момент. Какую магию он вложил в своего персонажа? Узнаем в сериале "Афоня" на ТНТ — премьера 31 марта в 21:00!

– Тимофей, ваш персонаж – не просто домовой, а сотрудник потустороннего ГБУ "Жилищник". Как вы его для себя прочувствовали? Были какие-то неожиданные сложности или открытия в работе над ролью?

ГБУ "Жилищник", это по сути большое ЖКХ, а чем сотрудник ЖКХ не домовой (смеется). У меня давно было большое желание сыграть домового. В детстве в Оренбургском Кукольном театре одним из любимых спектаклей был "Шишок" (одно из названий домовой нечисти), а любимым мультфильмом была "Сказка для Наташи" про домовёнка Кузю. Так что я ждал эту роль и, получив предложение, вцепился в него!

– Как вживаться в такого необычного героя? Использовали ли какие-то особые актёрские приёмы или, может, личные наблюдения?

Я очень хотел приблизиться к образу домовёнка Кузи из легендарного советского мультфильма. А ещё, мы с нашим невероятно крутым режиссёром Василием Свиридовым придумали, что в домовом должно быть что-то животное. Мы пытались нащупать эту "животинку" и протянуть через всю историю.

– Комедия и мистика – необычное сочетание. Как на съёмочной площадке создавали эту атмосферу? Были ли курьёзные или, наоборот, мистические моменты во время работы?

Был один случай у нас на площадке в Минске, в один из первых съёмочных дней. Мы снимали квартиру Валентина Семеновича (Виктор Бычков) в настоящей квартире. Хозяйка квартиры, не зная о чём фильм увидев меня сказала: "А вы домовой, да? Я сразу узнала! Они так и выглядят. Я в них никогда не верила, пока сама не встретила...". Это был лучший комплимент и невероятная поддержка на старте съемок.

– С кем из команды у вас сложился самый теплый творческий контакт? Может, кто-то удивил своей работой на площадке?

Контакт был со всеми, со всем и во всём! Во-первых, это невероятный город Минск – очень красивый город очень красивых людей. Во-вторых, партнеры, во главе с Виктором Николаевичем Бычковым, который стал для меня наставником на время проекта и другом, надеюсь, на годы вперед. В-третьих, это режиссер Василий Свиридов, мы с ним оказались одногодками и настолько синхронизировались, что иногда, как у молодоженов, один из нас заканчивал начатую другим фразу (смеется). Ну и в-четвертых, это вся съемочная группа, в которой абсолютно каждый ежедневно выдавал свой максимум, чем реально удивляли, потому что график был безумным и очень многое делалось вопреки различным обстоятельствам.

– У вашего героя задача – сплотить жильцов. А в жизни у вас есть секрет хороших отношений с соседями?

Вы знаете, как будто бы да. Я сейчас живу в очередной съемной квартире и у меня самые теплые отношения абсолютно со всеми жильцами дома. Но так было не всегда... Кого-то я, как мне кажется, продавил своим вниманием. Я думаю, что нужно просто давать себе и другим шанс. Не торопиться с выводами и поступать так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой. При этом не ущемлять ни себя, ни других. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А еще "Вежливость, это лучшее оружие во...", ой, простите, это не сюда (смеётся).

– Домовой в фольклоре – персонаж со своим характером. Какой "домовой" у вас дома – строгий, заботливый, ленивый?

Разный. Мне кажется ценность нашей истории в том, что у нас нет совсем "хороших" и совсем "не хороших". Причем, как среди людей, так и среди нечисти. Все, как в жизни, не смотря на то, что это сказка.

– Какой персонаж вашей мечты? Может, есть роль, которую вы давно хотите сыграть?

Вообще, я к сюрпризам не очень, но, что касается ролей, интересные предложения, это как раз те сюрпризы, которых я жду. Еще пару лет назад я мечтал сыграть кого-нибудь по-настоящему "противного" и вот "склейка" (термин из кино, метод соединения частей кинопленки вместе) и прямо сейчас я в нескольких проектах играю, мягко говоря очень сомнительных типов.

– Съемки – это всегда плотный график. Где и как вам удаётся перезагрузиться, отдохнуть?

Я из тех счастливчиков, кому оочень хорошо дома, с любимой женой и собакой, на диване перед телеком! Ну, а если удается, мы очень любим путешествовать, как многие, тут я не оригинален.

– Петербург – особенный город. Есть ли у вас место, которое кажется вам по-настоящему магическим?

Простите, но любой город нашей необъятной страны – особенный! И эта особенность – люди, не сочтите за банальность. Они везде разные. Я люблю людей. И в Питере, кстати, ко мне каждый раз очень по-особенному тепло относятся. Город частенько мрачный, а люди очень солнечные. Видимо компенсируют своим внутренним светом отсутствие света природного. Вот она – настоящая магия Питера!

– Почему зрителям стоит посмотреть "Афоню"? Какая главная магия этого сериала с точки зрения актерского состава и команды?

Мы все старались очень честно выполнить свою работу. У нас, правда, было много сложностей. Но в процессе было столько любви, дружбы, поддержки, что есть стойкое ощущение, что это неизбежно почувствует каждый зритель. Вот посмотрите!

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Фото: ТНТ