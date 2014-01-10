В петербургском театре иностранка сломала руку

Пострадавшей оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

Туристка из Израиля сломала руку в петербургском театре. Об этом пишет 78.ru.

Вечером 1 декабря 69-летняя иностранка пришла на спектакль в театре "Буфф", который расположен на проспекте Шаумяна. В зале перед началом постановки выключили свет, и женщина не смогла сориентироваться в темноте, из-за чего споткнулась и упала.

Пострадавшей оперативно вызвали бригаду скорой помощи. У нее диагностировали перелом руки со смещением.

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга сломала ребра в театре ЛДМ.

Фото: Piter.TV