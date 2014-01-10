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В петербургском театре иностранка сломала руку
Сегодня, 10:08
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В петербургском театре иностранка сломала руку

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Пострадавшей оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

Туристка из Израиля сломала руку в петербургском театре. Об этом пишет 78.ru.

Вечером 1 декабря 69-летняя иностранка пришла на спектакль в театре "Буфф", который расположен на проспекте Шаумяна. В зале перед началом постановки выключили свет, и женщина не смогла сориентироваться в темноте, из-за чего споткнулась и упала. 

Пострадавшей оперативно вызвали бригаду скорой помощи. У нее диагностировали перелом руки со смещением.

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга сломала ребра в театре ЛДМ. 

Фото: Piter.TV

Теги: театр буфф, туристка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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