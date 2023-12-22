Петербурженка обвинила в малознакомого в иных действиях сексуального характера по отношению к опекаемой ею девочке

Подросток познакомилась с подозреваемым в соцсети.

В воскресенье, 25 февраля, в полицию обратилась 24-летняя петербурженка с заявлением о том, что в период с декабря 2023 года до 24 января 2024 года малознакомый 21-летний житель Астраханской области совершал иные действия сексуального характера в отношении её опекаемой 2009 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Подросток познакомилась с подозреваемым в соцсети. Заявительница считает, что преступление мужчина совершал на Комнедатском проспекте.

Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери.

Фото: Piter.TV