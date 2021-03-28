У католической церкви в Индонезии прогремел взрыв

Местные СМИ говорят о десяти пострадавших.

В индонезийском городе Макассар прогремел мощный взрыв, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ и свидетелей. В результате происшествия есть раненные. Полиция начала расследование.

Взрыв осуществил террорист-смертник у входа в католический собор города Макассар. На месте происшествия полиция нашла поврежденный взрывом мотоцикл. По словам агентства, время взрыва совпадает по времени с воскресной мессой, где присутствуют много верующих.

По предварительным данным, при взрыве пострадали не менее 10 человек.

Посольство России в Индонезии призвало россиян, находящихся в этом регионе, избегать мест массового скопления людей.

Видео: Twitter/SupirPete2