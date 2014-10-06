Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

В 2016 году индексация была приостановлена.

Законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную Думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы отмечают, что в 2016 году приостановка индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и их покупательной способности. Ее предлагают вернуть с 2022 года. В этом случае траты Пенсионного фонда составят примерно 400 миллиардов рублей

Отметим, что в Госдуме и Совете Федерации не раз предлагали вернуть эту опцию для пенсионеров с низкими зарплатами. С инициативой выступали представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вернуть индексацию возможно при достаточном наличии средств в бюджете.

Ранее в России проиндексировали социальные пенсии.

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