  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пособия, страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%
Сегодня, 19:20
146
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Пособия, страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%

0 0

Соответствующее заявление сделал сегодня Президент.

На совещании по вопросам экономики Владимир Путин заявил об индексации военных и страховых пенсий. По его словам, пенсионные отчисления и социальные выплаты увеличатся на 9,5%, – рассказали в RT.

Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Владимир Путин, Президент РФ

Руководитель страны поручил чиновникам реализовать данное решение "задним числом", а также организовать необходимую доплату в феврале.

Ранее на Piter.TV: эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Фото: PxHere

Теги: военные пенсии, индексация пенсий, социальные пособия, страховые пенсии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии