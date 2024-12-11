Пособия, страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%

На совещании по вопросам экономики Владимир Путин заявил об индексации военных и страховых пенсий. По его словам, пенсионные отчисления и социальные выплаты увеличатся на 9,5%, – рассказали в RT.
Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.
Владимир Путин, Президент РФ
Руководитель страны поручил чиновникам реализовать данное решение "задним числом", а также организовать необходимую доплату в феврале.
Ранее на Piter.TV: эксперты прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Фото: PxHere
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