В Петербурге индекс промышленного производства превысил средний по России

По итогам девяти месяцев этого года индекс промышленного производства составляет уже 110,4%.

На заседании Штаба по улучшению условий по ведению бизнеса в Петербурге, в котором участвовали председатель ЗакСа Александр Бельский, члены городского правительства, представители бизнес-сообщества и руководители профильных комитетов, подвели итоги работы за период с октября 2022 года по сентябрь 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 21 ноября.

В частности, по словам губернатора Александра Беглова, в 2022 году бюджет города пополнился на 1 трлн 162 млрд рублей. В 2023-м тоже превышена планка в 1 трлн рублей. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что в Северной столице самый низкий уровень безработицы в стране, а средняя зарплата составляет более 100 тыс. рублей.

На встрече было отмечено и то, что экономика Петербурга улучшается благодаря работе Штаба. Заметен устойчивый рост индекса промышленного производства. В прошлом году он достиг 103,9%. По итогам девяти месяцев этого года – уже 110,4%, что выше среднероссийского показателя на 7,1%.

В 2021-2025 годах в основные производственные фонды обрабатывающих производств планируется привлечь 320 млрд рублей инвестиций.

Ранее мы рассказывали о том, что зарплаты работников малого бизнеса в Петербурге поднялись на 13%.

Фото: Смольный