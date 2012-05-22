Зарплаты работников малого бизнеса в Петербурге поднялись на 13%

Такие результаты связывают с ростом оборота во многих сферах.

Зарплаты в сфере малого бизнеса у жителей Северной столицы выросли на 13%. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Такие результаты связывают с ростом оборота во многих сферах. Так, оборот интернет-магазинов возрос на 63%, аналогичный показатель рекламы – на 45%, а кино и телевидения – на 42%. Всего было проанализировано 20 отраслей российского бизнеса, каждая из которых демонстрирует положительную динамику за II квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого.

Кроме того, рост заработка в макробизнесе в среднем составил от 61 233 до 67 433 рублей (рост на 10%). В малом бизнесе показатель увеличился на 13%, с 60 367 до 68 200 рублей. Наконец, сфера среднего бизнеса обогатилась н 11%, с 58 633 до 64 833 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов в сфере лесной промышленности в Петербурге вырос на треть.

Фото: Piter.TV