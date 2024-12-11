Петербурженка требует взыскать с ресторана свыше 150 тыс руб за пролитое на нее вино

Поход в заведение с мужем обернулся долгими спорами с администрацией.

В суд Куйбышевского района Санкт-Петербурга поступил гражданский иск от местной жительницы с жалобой на обслуживание в ресторане грузинской кухни. За пролитое на нее красное вино женщина просит возместить ущерб, размер которого переваливает за 150 тыс руб, – рассказала в своем Telegram"е глава Объединенной пресс службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Инцидент имел место в июне прошлого года. Тогда истец с мужем пришли в ресторан "Хачапури и вино", где стали жертвами неаккуратности официанта. По словам пострадавшей, в тот момент испорченными из-за пролитого вина оказались ее 13-й Айфон вместе с чехлом, очки, женская сумка и ее содержимое, купюры в 10 евро и 5 лари, две пары часов, платье, колготки, комплект нижнего белья, кожаные лоферы, брюки и джемпер.

Администрация ресторана возместила пострадавшим чуть более 7 тыс руб, однако истца это не устроило. Согласно тексту иска, заведение обещало выплатить дополнительно 10 тыс руб за телефон и часы, но и на этом женщина не остановилась. После химчистки испачканной одежды, на последней остались повреждения. Ресторан согласился оплатить ущерб мужским брюкам, но не более. В конечном итоге стороны пришли к единственно возможному заключению: "Примирение невозможно".

Истец просит суд взыскать с ответчика: стоимость одежды в 24 398 рублей, расходы на диагностику телефона в 8 480 рублей, а при выявлении неисправностей – стоимость устройства, расходы на замену очков в 22 549 рублей, моральный вред истец оценивает в 100 000 рублей. Еще просит разные неустойки и штраф. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Заседание по данному иску запланировано в Куйбышевском районном суде на конец февраля.

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Фото: Piter.TV