Реабилитированный сотрудник МВД Петербурга взыскал с Минфина почти 5,5 млн рублей

Мужчина получил из казны деньги за неустойку, образовавшуюся, пока он находился под следствием по уголовному делу.

В суде Петроградского района Санкт-Петербурга рассмотрели гражданский иск сотрудника МВД, который в 2017-м году был уволен из органов внутренних дел по причине возбуждения уголовного дела в отношении него. Доказательств вины попавшего под суд мужчины не было найдено, и он затребовал с Министерства финансов возмещения средств заработной платы, накопившихся за 6 с лишним лет, – следует из сообщения пресс-службы объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Бывший сотрудник петербургского отделения МВД находился под следствием 4 года и только в сентябре 2023-го был восстановлен в ранее занимаемой должности. Однако неустойку по зарплате, образовавшуюся за много лет, ему платить отказались. В Минфине заявили, что спор является трудовым и что, следовательно, все претензии истец должен адресовать работодателю.

Однако в конце концов ответчиком по иску стало Министерство финансов. В суде доказали, что в статью о возмещении реабилитированному имущественного вреда в том числе входит и заработная плата, а также пенсия, пособия и прочие средства, которых был лишен мужчина во время уголовного процесса. По итогам трений истец взыскал из казны задержанную на много лет зарплату – 5 484 860 рублей.

Напомним, что в этом году в Петербурге приставы взыскали с должников уже 23 млрд рублей.

Фото: PXhere