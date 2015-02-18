В этом году в Петербурге приставы взыскали с должников уже 23 млрд рублей

Также 210 тысяч человек не могут покинуть страну из-за непогашенной задолженности.

В Петербурге судебные приставы взыскали долгов на 23 млрд рублей, сообщила журналистам заместитель руководителя ГУ ФССП по региону Кристина Кашина в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В этом году было 2,5 млн исполнительных производств, в рамках которых взыскали 23 млрд рублей.

За нарушение ПДД было взыскано штрафов в размере 672 млн рублей, по долгам за оплату ЖКХ – 1,6 млрд рублей. По алиментам – 1,3 миллиарда рублей.

Также 8 тысяч должников по алиментам сейчас не могут покинуть территорию РФ. Всего граждан, лишенных возможности выехать из страны по различным категориям долгов, – 210 тысяч человек.

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