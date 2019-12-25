Ильдар Гилязов в своем Instagram поздравил всех причастных с Днем защитника Отчества

Также глава администрации Выборгского района опубликовал свои армейские фотографии.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов в Instagram поздравил всех с Днем защитника Отечества и опубликовал свои фотографии с военной службы.

Накануне в Выборге прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Представители городской администрации, кадеты и волонтеры возложили цветы к мемориалу Советским войнам. В полдень на Батарейной горе стартовал традиционный зимний квадро-мотокросс, во Дворце культуры для всех жителей и гостей города прошёл концерт. Кульминацией праздника стал фейерверк, озаривший небо над стадионом " Авангард".

Фото: instagram/ @igvbg