IKEA с 1 июня открывает отделы в российских магазинах с новым графиком

Будут работать только отделы обмена и возврата.

Шведский ретейлер IKEA объявил о смене графика работы магазинов в России. С 1 июня отделы обмена и возврата начнут работать со вторника по субботу. Об этом говорится в сообщении IKEA.

Отделы обмена и возврата в магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

Напомним, с 4 марта все магазины IKEA в России были временно закрыты. Поводом стала специальная операция на Украине. Ранее сообщалось, что магазины останутся закрытыми минимум до 31 августа 2022 года. Также до августа сотрудники IKEA в Петербурге будут получать зарплату.

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