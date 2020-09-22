До августа сотрудники IKEA в Петербурге будут получать зарплату

Собственник магазинов Толга Онку заявил, что он вместе с коллегами ищет пути возобновления работы в России.

IKEA продолжит выплачивать зарплату сотрудникам из Петербурга до августа. Шведская компания Ingka Group следит за обстановкой в России и анализирует события, связанные с политикой и экономикой страны. Об этом сообщили на портале ФАН.

Собственник магазинов Толга Онку заявил, что он вместе с коллегами ищет пути возобновления работы в России и улучшения ситуации в отношении работников.

Ранее на Piter.tv: петербуржец подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей за закрытие гипермаркетов.

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