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До августа сотрудники IKEA в Петербурге будут получать зарплату
Сегодня, 15:36
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До августа сотрудники IKEA в Петербурге будут получать зарплату

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Собственник магазинов Толга Онку заявил, что он вместе с коллегами ищет пути возобновления работы в России.

IKEA продолжит выплачивать зарплату сотрудникам из Петербурга до августа. Шведская компания Ingka Group следит за обстановкой в России и анализирует события, связанные с политикой и экономикой страны. Об этом сообщили на портале ФАН. 

Собственник магазинов Толга Онку заявил, что он вместе с коллегами ищет пути возобновления работы в России и улучшения ситуации в отношении работников. 

Ранее на Piter.tv: петербуржец подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей за закрытие гипермаркетов.

Фото: pixabay

 

Теги: ikea, бизнес, санкции, сотрудники будут получать зарплату, экономика петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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