Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом II типа. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.
Одно куриное яйцо содержит менее 1 грамма углеводов и почти 7 граммов белка и является источником калия. Как показали исследования, регулярные потребления яиц натощак улучшают уровень глюкозы.
Также завтрак из яиц дает насыщение на очень длительное время.
Смольный отправит петербуржцев с лишним весом и диабетом на удаленку.
Фото: pixabay
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