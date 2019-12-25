Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

Одно куриное яйцо содержит менее 1 грамма углеводов и почти 7 граммов белка и является источником калия.

Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом II типа. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.

Одно куриное яйцо содержит менее 1 грамма углеводов и почти 7 граммов белка и является источником калия. Как показали исследования, регулярные потребления яиц натощак улучшают уровень глюкозы.

Также завтрак из яиц дает насыщение на очень длительное время.

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